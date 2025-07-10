Самоскевич подписал односторонний контракт с «Флоридой» на год и 775 тысяч долларов. Форвард набрал 31 балл в 72 матчах регулярки прошлого сезона

Маки Самоскевич подписал новое соглашение с «Флоридой».

22-летний нападающий согласовал договор с клубом на один сезон и 775 тысяч долларов.

Контракт является односторонним.

В прошлом сезоне Маки Самоскевич набрал 31 (15+16) балл при полезности «минус 4» в 72 матчах регулярного чемпионата НХЛ .

В плей-офф Кубка Стэнли американец сыграл четыре игры и не отметился результативными действиями при полезности «0».