Самоскевич подписал односторонний контракт с «Флоридой» на год и 775 тысяч долларов. Форвард набрал 31 балл в 72 матчах регулярки прошлого сезона
Маки Самоскевич подписал новое соглашение с «Флоридой».
22-летний нападающий согласовал договор с клубом на один сезон и 775 тысяч долларов.
Контракт является односторонним.
В прошлом сезоне Маки Самоскевич набрал 31 (15+16) балл при полезности «минус 4» в 72 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
В плей-офф Кубка Стэнли американец сыграл четыре игры и не отметился результативными действиями при полезности «0».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Флориды»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости