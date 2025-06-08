Премьер Большого театра Родькин: «Овечкин – один из символов русского хоккея. С удовольствием бы пообщался с ним»

Премьер Большого театра назвал Александра Овечкина символом российского хоккея.

«Прямой цели встретиться [с Овечкиным] нет, но в компании с удовольствием бы пообщался.

В нашей стране этот вид спорта достаточно сильно развит, и Александр Овечкин является одним из символов русского хоккея», – сказал премьер Государственного академического Большого театра России Денис Родькин.