Премьер Большого театра Родькин: «Овечкин – один из символов русского хоккея. С удовольствием бы пообщался с ним»
Премьер Большого театра назвал Александра Овечкина символом российского хоккея.
«Прямой цели встретиться [с Овечкиным] нет, но в компании с удовольствием бы пообщался.
В нашей стране этот вид спорта достаточно сильно развит, и Александр Овечкин является одним из символов русского хоккея», – сказал премьер Государственного академического Большого театра России Денис Родькин.
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