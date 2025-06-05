Морис о 3:4 с «Эдмонтоном»: «Серия может стать семиматчевой. Обе команды играют быстро, не делают ничего лишнего»
Пол Морис прокомментировал поражение «Флориды» в первой игре финала Кубка Стэнли.
«Пантерс» уступили «Эдмонтону» в овертайме со счетом 3:4.
«У серии есть потенциал стать семиматчевой. Обе команды играют быстро, не делают ничего лишнего», – заявил главный тренер «Флориды».
Он также прокомментировал удаление Томаша Носека за выброс шайбы, которое привело к решающему голу.
«Мы позаботимся о том, чтобы сегодня он не ел в одиночестве. За его столом будет много людей, которые напомнят, как хорошо он играл до этого.
От меньшинства до того, как его звено изменило ход серии с «Торонто». Без Носека нас бы здесь не было.
Мы напомним ему об этом еще кучу раз до начала следующей игры», – сказал Пол Морис.
«Эдмонтон» победил, несмотря на спорное решение судей. Еще и отыгрались с 1:3!
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
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