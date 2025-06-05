Морис о 3:4 с «Эдмонтоном»: «Серия может стать семиматчевой. Обе команды играют быстро, не делают ничего лишнего»

Пол Морис прокомментировал поражение «Флориды» в первой игре финала Кубка Стэнли.

«Пантерс» уступили «Эдмонтону » в овертайме со счетом 3:4.

«У серии есть потенциал стать семиматчевой. Обе команды играют быстро, не делают ничего лишнего», – заявил главный тренер «Флориды ».

Он также прокомментировал удаление Томаша Носека за выброс шайбы, которое привело к решающему голу.

«Мы позаботимся о том, чтобы сегодня он не ел в одиночестве. За его столом будет много людей, которые напомнят, как хорошо он играл до этого.

От меньшинства до того, как его звено изменило ход серии с «Торонто ». Без Носека нас бы здесь не было.

Мы напомним ему об этом еще кучу раз до начала следующей игры», – сказал Пол Морис .

«Эдмонтон» победил, несмотря на спорное решение судей. Еще и отыгрались с 1:3!