«Флорида» впервые за 3 сезона проиграла матч плей-офф, ведя после 1-го или 2-го периода. У команды Мориса была 31 победа в 31-м случае
«Эдмонтон» сделал успешный камбэк в матче с «Флоридой».
Команда тренера Криса Кноблауха обыграла «Флориду» (4:3 ОТ) в первом матче и повела 1-0 в финальной серии.
«Пантерс» впервые под руководством Пола Мориса проиграла матч плей-офф НХЛ, в котором вела после первого или второго периода.
Ранее команда добивалась победы в 31 таком случае из 31.
В матче с «Эдмонтоном» «Пантерс» вели 3:2 после второго периода.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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