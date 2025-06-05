«Флорида» впервые за 3 сезона проиграла матч плей-офф, ведя после 1-го или 2-го периода. У команды Мориса была 31 победа в 31-м случае

«Эдмонтон» сделал успешный камбэк в матче с «Флоридой».

Команда тренера Криса Кноблауха обыграла «Флориду» (4:3 ОТ) в первом матче и повела 1-0 в финальной серии.

«Пантерс» впервые под руководством Пола Мориса проиграла матч плей-офф НХЛ , в котором вела после первого или второго периода.

Ранее команда добивалась победы в 31 таком случае из 31.

В матче с «Эдмонтоном » «Пантерс» вели 3:2 после второго периода.