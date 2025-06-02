Гендиректор «Салавата» о том, что Хабиров предложил Козлову остаться: «Глава республики просто проявил уважение. Не было такого, что тренеру сказали: «Ты должен»

Гендиректор «Салавата» рассказал о продлении контракта с главным тренером.

В мае клуб подписал новое соглашение с Виктором Козловым на 2 года.

– После пятого матча с «Локомотивом» глава Республики Башкортостан Радий Хабиров пришел в раздевалку «Салавата» и под камеры лично предложил Виктору Козлову продлить контракт с клубом .

– Глава республики тем самым просто проявил уважение к Виктору Николаевичу. Он оценил его труд и в конце добавил: «Сами решайте». Там не было такого, что Козлову сказали: «Мы тебя назначаем, и ты должен остаться».

Нет, ему предоставили выбор, обозначили интерес продолжить совместную работу. Просто Радий Фаритович посчитал необходимым публично поддержать главного тренера, зная, в каких сложных условиях он работал. И отдал ему должное.

– Просто казалось, что и Козлов тоже имеет должок перед руководством клуба и республики за то, что верили в него даже после вылетов из плей-офф в первом раунде в двух прошлых сезонах.

– Наш глава республики – опытный политик, который понимает, что и когда надо сказать, – сказал Ринат Баширов .