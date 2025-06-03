Кетов не войдет в штаб Ларионова в СКА. Его кандидатуру отклонил главный тренер (Артур Хайруллин)
Евгений Кетов не будет работать в СКА в следующем сезоне.
39-летний специалист не войдет в тренерский штаб Игоря Ларионова. Его кандидатуру отклонил сам главный тренер команды, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
С апреля 2023 года Кетов был членом тренерского штаба Романа Ротенберга.
Что теперь будет с Ротенбергом?35333 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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