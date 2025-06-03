Кетов не войдет в штаб Ларионова в СКА. Его кандидатуру отклонил главный тренер (Артур Хайруллин)

Евгений Кетов не будет работать в СКА в следующем сезоне.

39-летний специалист не войдет в тренерский штаб Игоря Ларионова . Его кандидатуру отклонил сам главный тренер команды, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. С апреля 2023 года Кетов был членом тренерского штаба Романа Ротенберга.