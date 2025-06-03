СКА продлил контракт с Поляковым на 2 года. У форварда 3 очка за 23 игры в прошлом сезоне

СКА продлил контракт с Николаем Поляковым.

По информации агентства Winners, представляющего интересы игрока, соглашение 24-летнего форварда с армейским клубом рассчитано на два года.

Поляков выступает за клубы системы СКА с 2018 года. На его счету 91 матч за главную команду с учетом плей-офф.

В минувшем сезоне в активе нападающего 23 игры в Фонбет чемпионате КХЛ и 3 (2+1) очка при полезности «минус 5». В Кубке Гагарина не участвовал.

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