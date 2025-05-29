Руа останется тренером «Айлендерс», сообщил Дарш. Клуб уволил его ассистентов
«Айлендерс» не уволят Патрика Руа с поста главного тренера.
В апреле клуб расторг контракт с генеральным менеджером Лу Ламорелло и назначил на его место Матье Дарша. «Айлендерс» не вышли в плей-офф НХЛ впервые с 2022 года.
Сегодня Дарш сообщил, что клуб не планирует увольнять главного тренера Патрика Руа.
«Патрик – победитель. Он добился успеха, как только пришел в команду. На прошлой неделе я встречался с ним, чтобы лучше познакомиться, и остался абсолютно уверен и рад тому, что нам предстоит работать вместе. Я знаю, что он страстно относится к делу и очень трудолюбив», – сказал Матье Дарш.
При этом генменеджер «Айлендерс» отметил, что ассистенты Руа Джон Маклин и Томми Альбелин не будут работать в клубе в следующем сезоне. Имена их преемников будут объявлены позже.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Айлендерс»
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