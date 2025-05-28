Агент Гераськина подтвердил, что форвард может покинуть «Металлург»: «Интерес к нему есть. В Магнитогорске заинтересованы в том, чтобы получить что-то стоящее взамен»
Агент Игоря Гераськина подтвердил, что игрок может покинуть «Металлург».
В сезоне-2024/25 Игорь Гераськин провел 65 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 15 (5+10) очков при полезности «минус 10». В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла за 6 игр и полезность «плюс 2».
Действующее соглашение нападающего с «Металлургом» рассчитано до 31 мая 2027 года.
– Гераськин может покинуть «Металлург»?
– Эта информация небеспочвенная. Действительно, Игорь может продолжить карьеру в другом клубе.
– К нему есть интерес со стороны других клубов?
– Интерес есть. Он хоккеист высокого уровня, и у всех игроков бывают свои взлеты и падения.
В Магнитогорске не хотят его просто отпустить. В клубе заинтересованы в том, чтобы получить за игрока что-то стоящее взамен, – сказал агент Александр Черных.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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