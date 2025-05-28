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Любушкин не сыграл в 4-м матче серии с «Эдмонтоном». Защитник «Далласа» остался в запасе в 3-й игре подряд

Илья Любушкин не сыграл в 4-м матче серии с «Эдмонтоном».

Защитник не попал в состав «Далласа» на 4-й матч финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Ойлерс» (1:4, 1-3). 

31-летний россиянин остался в запасе в 3-й игре подряд. 

В 14 матчах в текущем плей-офф на счету Любушкина 3 (0+3) очка в 14 играх при полезности «минус 7», 18 силовых приемах и 15 блоках (делит 6-е место в команде). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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