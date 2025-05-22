Елесин о победе в Кубке Гагарина: «Сбылась мечта, к которой мы шли не один год. Без таких классных болельщиков это было бы неосуществимо. Огромная благодарность всем!»
Александр Елесин высказался о победе в Кубке Гагарина.
В среду «Локомотив» под руководством Игоря Никитина обыграл «Трактор» в 5-м матче финальной серии плей-офф и выиграл Кубок Гагарина (4-1 в серии).
«Сбылась мечта, к которой мы шли не один год, добились большего.
Огромная благодарность всем! Без таких классных болельщиков это было бы неосуществимо», – сказал защитник и капитан «Локомотива» Александр Елесин.
Чемпионские эмоции «Локомотива» – на льду и в раздевалке: Никитин наконец-то улыбался!
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости