Елесин о победе в Кубке Гагарина: «Сбылась мечта, к которой мы шли не один год. Без таких классных болельщиков это было бы неосуществимо. Огромная благодарность всем!»

Александр Елесин высказался о победе в Кубке Гагарина.

В среду «Локомотив» под руководством Игоря Никитина обыграл «Трактор» в 5-м матче финальной серии плей-офф и выиграл Кубок Гагарина (4-1 в серии).

«Сбылась мечта, к которой мы шли не один год, добились большего.

Огромная благодарность всем! Без таких классных болельщиков это было бы неосуществимо», – сказал защитник и капитан «Локомотива» Александр Елесин .

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