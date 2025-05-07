Антипов о 0-3 в серии «России 25» и Беларуси: «Тренеры оказались в непростой ситуации – кандидаты в сборную продолжают выступать в плей-офф. Состав получился экспериментальным»
«Россия 25» проиграла три из трех матчей сборной Беларуси (2:4, 7:8 и 1:3) в рамках турне. Команду возглавляет Роман Ротенберг.
«Тренерский штаб оказался в непростой ситуации, потому как большое количество молодых перспективных ребят, кандидатов в сборную России продолжают выступать за свои команды в плей-офф разных лиг.
Кроме того, ряд игроков после сезона уехали за океан, а еще многие оказались «на травмах» после сезона.
Поэтому сравнивать результаты сборной на Кубке Первого канала и сейчас, в турне, не совсем правильно и корректно.
Кроме того, напомню, что и по ходу турне выбыл один из лидеров Валентин Зыков, который, кстати, стал лучшим бомбардиром прошлогоднего турне.
Поэтому нужно подходить к анализу игры, понимая, что состав сборной получился, по сути, экспериментальным», – сказал бывший нападающий сборной России Владимир Антипов.
Теперь Ротенберг провалился в сборной. «Россия 25» никогда не играла так плохо
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