Антипов о 0-3 в серии «России 25» и Беларуси: «Тренеры оказались в непростой ситуации – кандидаты в сборную продолжают выступать в плей-офф. Состав получился экспериментальным»

Владимир Антипов объяснил ситуацию с поражениями «России 25» от Беларуси.

«Россия 25» проиграла три из трех матчей сборной Беларуси (2:4, 7:8 и 1:3) в рамках турне. Команду возглавляет Роман Ротенберг.

«Тренерский штаб оказался в непростой ситуации, потому как большое количество молодых перспективных ребят, кандидатов в сборную России продолжают выступать за свои команды в плей-офф разных лиг.

Кроме того, ряд игроков после сезона уехали за океан, а еще многие оказались «на травмах» после сезона.

Поэтому сравнивать результаты сборной на Кубке Первого канала и сейчас, в турне, не совсем правильно и корректно.

Кроме того, напомню, что и по ходу турне выбыл один из лидеров Валентин Зыков, который, кстати, стал лучшим бомбардиром прошлогоднего турне.

Поэтому нужно подходить к анализу игры, понимая, что состав сборной получился, по сути, экспериментальным», – сказал бывший нападающий сборной России Владимир Антипов .

Теперь Ротенберг провалился в сборной. «Россия 25» никогда не играла так плохо