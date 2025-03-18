Ротенберг выложил видео своего гола из-под ноги на тренировке СКА: «Берите на себя! Потеряли шайбу и здесь же сразу зубами за нее»
Роман Ротенберг выложил видео своего гола из-под ноги на тренировке СКА.
«Берите на себя! Потеряли шайбу и здесь же сразу зубами за нее», – подписал ролик главный тренер клуба из Санкт-Петербурга.
Голы из-под ноги – новый тренд нашего хоккея. Пришел вместо лакроссов
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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