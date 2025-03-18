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КХЛ. СКА в гостях у «Трактора», «Автомобилист» примет «Салават», «Динамо» Москва против «Авангарда»

Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

СКА сыграет с «Трактором» в гостях, «Автомобилист» примет «Салават», «Динамо» Москва встретится с «Авангардом»

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
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