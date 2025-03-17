Илья Иванцов: «У всех спортсменов хорошо с чувством юмора. Несколько шуток от Кручинина слышал, у него получилось бы в стендапе»

Илья Иванцов считает, что Алексей Кручинин мог бы проявить себя в стендапе.

– Кто самый смешной и веселый игрок в КХЛ?

– В нашей команде все умеют пошутить, разрядить обстановку. Вообще, мне кажется, у всех спортсменов хорошо с чувством юмора. Сложно кого-то выделить.

Слышал несколько шуток от Алексея Кручинина , думаю, у него получилось бы в стендапе, – сказал нападающий «Северстали » Илья Иванцов