Илья Иванцов: «У всех спортсменов хорошо с чувством юмора. Несколько шуток от Кручинина слышал, у него получилось бы в стендапе»
Илья Иванцов считает, что Алексей Кручинин мог бы проявить себя в стендапе.
– Кто самый смешной и веселый игрок в КХЛ?
– В нашей команде все умеют пошутить, разрядить обстановку. Вообще, мне кажется, у всех спортсменов хорошо с чувством юмора. Сложно кого-то выделить.
Слышал несколько шуток от Алексея Кручинина, думаю, у него получилось бы в стендапе, – сказал нападающий «Северстали» Илья Иванцов
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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