Калдис о «Северстали»: «В плей-офф у нас получится стать лучшей версией самих себя, думаю. Верю, что до начала игр на вылет сможем поправить все ошибки»
Янни Калдис оценил игру «Северстали» перед началом плей-офф.
«Я считаю, что мы определенно можем быть лучше, чем сейчас. Два последних матча получились далеко не лучшим образом.
Тем не менее я верю в то, что до начала игр на вылет мы сможем поправить все наши ошибки. В общем, я думаю, у нас в плей-офф получится стать лучшей версией самих себя», – сказал защитник «Северстали» Янни Калдис.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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