Калдис о «Северстали»: «В плей-офф у нас получится стать лучшей версией самих себя, думаю. Верю, что до начала игр на вылет сможем поправить все ошибки»

Янни Калдис оценил игру «Северстали» перед началом плей-офф.

«Я считаю, что мы определенно можем быть лучше, чем сейчас. Два последних матча получились далеко не лучшим образом.

Тем не менее я верю в то, что до начала игр на вылет мы сможем поправить все наши ошибки. В общем, я думаю, у нас в плей-офф получится стать лучшей версией самих себя», – сказал защитник «Северстали » Янни Калдис .