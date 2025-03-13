Коньков о Ничушкине: «Становится одним из лидеров «Колорадо» и всей НХЛ, когда решает вопросы бытового характера. Валерий показывает, что не все потеряно»
В текущем регулярно чемпионате НХЛ российский форвард провел 28 матчей, в которых набрал 23 (15+8) очка при полезности «плюс 9».
«Валерий подтверждает свой класс. Когда он решает все свои вопросы бытового характера, то становится одним из лидеров своей команды и всей НХЛ. Надеюсь, что у него все в полном порядке, и он продолжит радовать болельщиков «Колорадо» в Северной Америке и России.
Каждый проходит непростые периоды в своей жизни. Здесь сказываются воля и профессионализм человека. Когда-нибудь Ничушкин поделится своей историей и тем, что он сделал не так. Это будет хороший пример для всех людей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.
Валерий своими действиями показывает, что не всегда все бывает потеряно, что можно возвращаться и показывать свой класс», – сказал Коньков.
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