Щитов о Ничушкине: «Желаю, чтобы черная полоса осталась позади. Валерий – классный игрок, что и доказывает на льду»

Никита Щитов пожелал Валерию Ничушкину успешных выступлений в НХЛ.

30-летний форвард «Колорадо » набрал 23 (15+8) очка в 28 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ .

«Валерий всегда неплохо возвращается. Это очень хороший и полезный игрок. Я желаю ему, чтобы он больше никуда не сворачивал. Главное, чтобы он продолжал играть и заниматься своим делом.

Желаю ему, чтобы черная полоса осталась для Ничушкина позади. Это по-настоящему классный игрок, что он и доказывает на льду», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.