Щитов о Ничушкине: «Желаю, чтобы черная полоса осталась позади. Валерий – классный игрок, что и доказывает на льду»
Никита Щитов пожелал Валерию Ничушкину успешных выступлений в НХЛ.
30-летний форвард «Колорадо» набрал 23 (15+8) очка в 28 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.
«Валерий всегда неплохо возвращается. Это очень хороший и полезный игрок. Я желаю ему, чтобы он больше никуда не сворачивал. Главное, чтобы он продолжал играть и заниматься своим делом.
Желаю ему, чтобы черная полоса осталась для Ничушкина позади. Это по-настоящему классный игрок, что он и доказывает на льду», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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