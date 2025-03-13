Билялетдинов о Сочи-2014: «Это заноза. Все в команде хотели победить, но не получилось. Не хочу говорить «если бы» – в спорте нет такого слова»

Зинэтула Билялетдинов рассказал о поражении России на Олимпиаде в Сочи.

На олимпийском хоккейном турнире в 2014 году сборная под руководством Билялетдинова проиграла Финляндии в четвертьфинале со счетом 1:3.

– Добились ли вы в тренерской профессии всего, чего хотели и о чем мечтали? Есть ли турниры и решения, о которых жалеете и думаете, что стоило сработать иначе?

– Конечно, не всего. В России выиграл все, чемпионом мира как тренер стал. А вот Олимпиаду – не удалось. Это – заноза. С другой стороны, никогда не скажу, что кто-то в той команде в Сочи не хотел победить.

Все хотели. Но какие-то факторы помешали, что-то не получилось. Повторяю: не потому, что кто-то не хотел, а потому, что это спорт и так бывает. Безусловно, ты анализируешь, что было не так. Но можно залезть очень глубоко и так ни в чем и не разобраться.

– Вы разобрались?

– Пытался. Но в итоге пришел все к тому же банальному «не сложилось». Жалко, конечно. И не хочу говорить это извечное «если бы». «Если бы» в спорте не бывает. Нет такого слова, – сказал бывший главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов .

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