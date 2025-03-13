Агент Галимова об НХЛ: «Анахайм» проявляет большой интерес. Договорились сейчас не вести переговоры ни с «Дакс», ни с «Ак Барсом» – оставляем все как есть»

Агент Артема Галимова высказался о возможном переходе игрока в НХЛ.

В текущем сезоне 25-летний форвард набрал 59 (35+24) очков в 65 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

– Есть ли новости о его будущем? Насколько к нему предметный интерес из НХЛ?

– Интерес есть. Артем задрафтован «Анахаймом », они проявляют к нему большой интерес. Но сейчас стоит сконцентрироваться на выступлении в КХЛ, чтобы порадовать казанских болельщиков, а решение по будущему, оставаться или уезжать за рубеж, примем по окончании сезона.

Мы на связи с генеральным менеджером «Ак Барса» Маратом Валиуллиным. Договорились не вести сейчас никаких переговоров ни с «Анахаймом», ни с «Ак Барсом», оставляем все как есть.

Пусть регулярный сезон и плей‑офф хорошо складываются, а потом у нас будет время, чтобы Артем принял решение.

Если он решит остаться в «Ак Барсе », уверен, мы найдем компромисс. Этот клуб нам не чужой, – сказал агент игрока Александр Черных.

Галимов забросил 35-ю шайбу в сезоне и побил рекорд Зарипова по голам за «Ак Барс» в одной регулярке КХЛ