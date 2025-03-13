Сергачев набрал 300-е очко в НХЛ. Он 9-й защитник из России с таким достижением

Михаил Сергачев набрал 300-е очко в НХЛ.

Защитник «Юты» сделал передачу в матче против «Анахайма» (3:2).

Теперь на счету Михаила Сергачева 300 (59+241) баллов в 535 играх в НХЛ .

Он стал 9-м российским защитником в истории лиги, достигшим этой отметки. Ранее это удалось Борису Миронову (307), Олегу Твердовскому (317), Дмитрию Орлову (323), Владимиру Малахову (346), Алексею Житнику (471), Андрею Маркову (572), Сергею Зубову (771) и Сергею Гончару (811).