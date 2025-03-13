Сергачев против «Анахайма»: передача, 3 блока, 2 хита и «минус 1» за 20:47. У него 43 очка в 60 играх сезона

Михаил Сергачев набрал 43-е очко в сезоне НХЛ.

Защитник «Юты» сделал передачу в матче против «Анахайма » (3:2).

Он провел на льду 20:47 (полезность «минус 1»), заблокировал 3 броска, совершил 2 силовых приема, допустил 1 перехват и получил 4 минуты штрафа.

Всего на счету Михаила Сергачева теперь 43 (11+32) балла в 60 играх сезона.