Сергачев против «Анахайма»: передача, 3 блока, 2 хита и «минус 1» за 20:47. У него 43 очка в 60 играх сезона
Михаил Сергачев набрал 43-е очко в сезоне НХЛ.
Защитник «Юты» сделал передачу в матче против «Анахайма» (3:2).
Он провел на льду 20:47 (полезность «минус 1»), заблокировал 3 броска, совершил 2 силовых приема, допустил 1 перехват и получил 4 минуты штрафа.
Всего на счету Михаила Сергачева теперь 43 (11+32) балла в 60 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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