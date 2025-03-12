Крикунов о КХЛ: «Локомотив» выделяется, прет как настоящий локомотив, остальные команды бросает из стороны в сторону»

Владимир Крикунов оценил игру «Локомотива» в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

«В начале сезона у «Ак Барса » было много побед, теперь много поражений. Почему-то многие команды КХЛ в этом сезоне играют с такими сильными перепадами. То выигрывают-выигрывают, а потом начинают сыпаться и проигрывать всем подряд.

Хотя в этом сезоне и календарь полегче, чем в прошлом. В КХЛ сейчас выделяется только «Локомотив», который прет как настоящий локомотив. Остальные команды бросает из стороны в сторону.

У «Ак Барса» хорошая команда, которая готова успешно провести плей-офф. В плей-офф казанцы покажут уже совершенно другой хоккей, они будут биться в каждом матче», – сказал бывший главный тренер сборной России.

«Локомотив» выиграл Западную конференцию – впервые с сезона-2010/11. У клуба 95 очков после 64 матчей