Форвард «Салавата» начал тренироваться с основным составом после компрессионного перелома позвоночника

Глеб Кузьмин вернулся к тренировкам с «Салаватом Юлаевым».

Форвард провел первую тренировку в общей группе после компрессионного перелома позвоночника. Кузьмин на тренировке участвовал в упражнениях наравне с другими игроками уфимской команды.

Напомним, 17 сентября в матче КХЛ с «Авангардом» Кузьмин ударился головой о борт после столкновения. Тогда у хоккеиста диагностировали компрессионный перелом позвонка. 24 декабря Кузьмин провел первую тренировку на льду после травмы.