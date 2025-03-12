Форвард «Салавата» начал тренироваться с основным составом после компрессионного перелома позвоночника
Глеб Кузьмин вернулся к тренировкам с «Салаватом Юлаевым».
Форвард провел первую тренировку в общей группе после компрессионного перелома позвоночника. Кузьмин на тренировке участвовал в упражнениях наравне с другими игроками уфимской команды.
Напомним, 17 сентября в матче КХЛ с «Авангардом» Кузьмин ударился головой о борт после столкновения. Тогда у хоккеиста диагностировали компрессионный перелом позвонка. 24 декабря Кузьмин провел первую тренировку на льду после травмы.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
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