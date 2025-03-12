Марченко забил 25-й гол в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 62 очка в 61 игре

Кирилл Марченко забил 25-й гол в сезоне НХЛ.

Нападающий «Коламбуса » забросил шайбу в матче против «Нью-Джерси » (3:5).

Он провел на льду 17:22, нанес 2 броска в створ ворот и получил 2 минуты штрафа.

Всего на счету Кирилла Марченко теперь 62 (25+37) очка в 61 игре сезона.