Марченко забил 25-й гол в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 62 очка в 61 игре
Кирилл Марченко забил 25-й гол в сезоне НХЛ.
Нападающий «Коламбуса» забросил шайбу в матче против «Нью-Джерси» (3:5).
Он провел на льду 17:22, нанес 2 броска в створ ворот и получил 2 минуты штрафа.
Всего на счету Кирилла Марченко теперь 62 (25+37) очка в 61 игре сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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