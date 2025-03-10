Марченко прервал серию из 3 игр без очков – 0+1 с «Рейнджерс». У него 61 балл и «+33» в 60 матчах

Кирилл Марченко прервал серию из 3 игр без очков в матче с «Рейнджерс».

Форвард «Коламбуса » ассистировал Адаму Фантилли в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (7:3).

На счету 24-летнего форварда 61 (24+37) очков в 60 играх при полезности «+33» (4-й показатель в лиге).

Сегодня Марченко (14:25, 0:41 – в большинстве, 0:21 – в меньшинстве, «+1») 2 раза бросил в створ и 1 раз в штангу.