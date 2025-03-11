Гру о 6:0 с «Ладой»: «Когда «Трактор» повел 3:0, задача на игру сместилась – надо было не отклоняться от первоначального плана. Во 2-м и 3-м периодах четко сыграли по заданию»

Бенуа Гру высказался о победе «Трактора» над «Ладой».

Челябинцы в гостях разгромили соперника со счетом 6:0.

– Мы очень довольны тем старанием, которое ребята продемонстрировали на льду. Разумеется, у нас получилось отличное начало.

Когда вы ведете в счете 3:0 после первых пяти-шести минут встречи, это придает команде определенный импульс и, без сомнения, уверенность. Такая игра – отличное начало выездной серии.

– В чем была мотивация на оставшуюся часть матча, после такого ударного старта от вашей команды?

– Не совсем согласен в части вопроса по мотивации. После того, как мы повели 3:0, несколько сместилась задача на игру в том плане, что надо было не отклоняться от нашего первоначального плана, от нашего стиля, где-то по матчу не всегда это выполнялось.

Но отмечу, что с этим вызовом, когда у тебя есть преимущество в три шайбы, играть и делать так, как это запланировано, мы смогли справиться. Во втором и третьем периодах четко сыграли по заданию, – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру .