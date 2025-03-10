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  • Никитин о 3:0: «Локомотив» хорошо поработал 8 марта, женщин поздравляли, сегодня с утра не катались. «Северсталь» была быстрее, «съедала» нас, но парни проявили характер»
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Никитин о 3:0: «Локомотив» хорошо поработал 8 марта, женщин поздравляли, сегодня с утра не катались. «Северсталь» была быстрее, «съедала» нас, но парни проявили характер»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги игры с «Северсталью».

Ярославский клуб выиграл домашний матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:0. 

Алексей [Мельничук] в первом периоде оставил нам шанс вернуться в игру. Со второго периода мы начали прибавлять. Здорово сыграл вратарь, смогли реализовать свои моменты.

– Сложилось впечатление, что команда оказалась не готова к активному началу игры. С чем это связано?

– Правильное у вас впечатление сложилось. Хорошо поработали 8 марта, женщин поздравляли. Сегодня с утра не катались. По физиологической части все было понятно.

– Какой будет график игры вратарей, кто будет основным в плей‑офф?

– Сейчас сыграют и Мельничук, и Исаев. Со стартовым вратарем на плей‑офф все понятно.

– Какой ключевой момент матча?

– Парни проявили характер, было очень тяжело. «Северсталь» была быстрее, «съедала» нас, но никто не психанул. Самоотверженно сыграли меньшинство, потом забили.

– Стоит ли ждать Шалунова в пятницу?

– Не будем форсировать его возвращение. Важно, чтобы все были в полной боевой готовности, – сказал Игорь Никитин

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
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logoЛокомотив
logoИгорь Никитин
logoДаниил Исаев
logoМатч ТВ
logoМаксим Шалунов
logoАлексей Мельничук
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