Никитин о 3:0: «Локомотив» хорошо поработал 8 марта, женщин поздравляли, сегодня с утра не катались. «Северсталь» была быстрее, «съедала» нас, но парни проявили характер»
Ярославский клуб выиграл домашний матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:0.
– Алексей [Мельничук] в первом периоде оставил нам шанс вернуться в игру. Со второго периода мы начали прибавлять. Здорово сыграл вратарь, смогли реализовать свои моменты.
– Сложилось впечатление, что команда оказалась не готова к активному началу игры. С чем это связано?
– Правильное у вас впечатление сложилось. Хорошо поработали 8 марта, женщин поздравляли. Сегодня с утра не катались. По физиологической части все было понятно.
– Какой будет график игры вратарей, кто будет основным в плей‑офф?
– Сейчас сыграют и Мельничук, и Исаев. Со стартовым вратарем на плей‑офф все понятно.
– Какой ключевой момент матча?
– Парни проявили характер, было очень тяжело. «Северсталь» была быстрее, «съедала» нас, но никто не психанул. Самоотверженно сыграли меньшинство, потом забили.
– Стоит ли ждать Шалунова в пятницу?
– Не будем форсировать его возвращение. Важно, чтобы все были в полной боевой готовности, – сказал Игорь Никитин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий