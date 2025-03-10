Никитин о 3:0: «Локомотив» хорошо поработал 8 марта, женщин поздравляли, сегодня с утра не катались. «Северсталь» была быстрее, «съедала» нас, но парни проявили характер»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги игры с «Северсталью».

Ярославский клуб выиграл домашний матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:0.

– Алексей [Мельничук] в первом периоде оставил нам шанс вернуться в игру. Со второго периода мы начали прибавлять. Здорово сыграл вратарь, смогли реализовать свои моменты.

– Сложилось впечатление, что команда оказалась не готова к активному началу игры. С чем это связано?

– Правильное у вас впечатление сложилось. Хорошо поработали 8 марта, женщин поздравляли. Сегодня с утра не катались. По физиологической части все было понятно.

– Какой будет график игры вратарей, кто будет основным в плей‑офф?

– Сейчас сыграют и Мельничук, и Исаев . Со стартовым вратарем на плей‑офф все понятно.

– Какой ключевой момент матча?

– Парни проявили характер, было очень тяжело. «Северсталь » была быстрее, «съедала» нас, но никто не психанул. Самоотверженно сыграли меньшинство, потом забили.

– Стоит ли ждать Шалунова в пятницу?

– Не будем форсировать его возвращение. Важно, чтобы все были в полной боевой готовности, – сказал Игорь Никитин .