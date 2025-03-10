Станковен забил «Виннипегу» в дебютном матче за «Каролину», Янковски – сделал дубль. Форварды стали 3-й и 1-й звездами встречи

Логан Станковен забил «Виннипегу» в дебютном матче за «Каролину».

22-летний форвард «Харрикейнс», перешедший из «Далласа» в сделке с участием Микко Рантанена, стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс» (4:2) и был признан третьей звездой.

На счету Логана стало 30 (10+20) очков в 60 играх в текущем сезоне.

Первой звездой встречи был назван 30-летний форвард Марк Янковски, тоже пополнивший состав «Харрикейнс» на дедлайне. Автор дубля в сегодняшнем матче перешел из «Нэшвилла».

В активе нападающего 11 (6+5) баллов в 42 играх в текущем сезоне.