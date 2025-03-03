Черкас о возможном переезде «Куньлуня» в Петербург: «Вряд ли вызовет интерес болельщиков. Все ходят на СКА, радуются победам, огорчаются из-за неудач»

Сергей Черкас высказался о возможном переезде «Куньлуня» в Санкт-Петербург.

– Видимо, это связано с предложением китайским партнерам с точки зрения того, что Ледовый будет загружен.

Нахождение там команды КХЛ даст возможность Ледовому уверенно чувствовать себя финансово, потому что одними концертами для стадиона, который строился для хоккея, сложновато выживать.

Для китайцев лучше находиться в Петербурге, чем в Мытищах.

– Сможет ли «Куньлунь» конкурировать со СКА за зрительский интерес?

– От того, что «Куньлунь» будет играть в Петербурге вряд ли у него прибавится болельщиков. Не думаю, что в Петербурге у них будет больше болельщиков.

Не думаю, что для Питера присутствие «Куньлуня» вызовет какой-то интерес. На СКА все ходят, радуются победам, огорчаются из-за неудач.

– Возможно, произойдет какой-нибудь ребрендинг, связанный с Петербургом. Может быть, «Зенит-Куньлунь»?

– Уже далеко идущие планы. Пока непонятно, как соединить «Зенит» с «Куньлунем», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

«Куньлунь» может переехать в Петербург в следующем сезоне. Клуб из Пекина будет базироваться в Ледовом (Алексей Шевченко)