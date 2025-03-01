Форвард «Монреаля» Дак выбыл до конца сезона после операции на колене. В прошлой регулярке 3-й номер драфта-2019 провел только 2 матча из-за разрыва «крестов»

Форвард «Монреаля» Кирби Дак выбыл до конца сезона после операции на колене.

В текущем сезоне 24-летний канадец провел 57 матчей за «Канадиенс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 22 (10+12) очка при полезности «минус 29».

В клубе ожидают, что игрок полностью восстановится к старту следующего сезона. Контракт Дака с кэпхитом 3,36 миллиона долларов действует до лета 2026 года.

Напомним, что 3-й номер драфта-2019 пропустил почти весь сезон-2023/24 (2 матча в регулярке) из-за разрыва крестообразной связки.