«Виннипег» выиграл 11-й матч подряд и лидирует в общей таблице НХЛ

«Виннипег » победил в гостях «Оттаву» (4:1).

«Джетс» выиграли 11-й матч подряд, обновив рекордную серию франшизы.

После 59 игр команда Скотта Арниела с 87 очками лидирует в общей таблице регулярного чемпионата НХЛ , опережая на 3 балла «Вашингтон», у которого на матч меньше.