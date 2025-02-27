«Виннипег» выиграл 11-й матч подряд и лидирует в общей таблице НХЛ
«Виннипег» победил в гостях «Оттаву» (4:1).
«Джетс» выиграли 11-й матч подряд, обновив рекордную серию франшизы.
После 59 игр команда Скотта Арниела с 87 очками лидирует в общей таблице регулярного чемпионата НХЛ, опережая на 3 балла «Вашингтон», у которого на матч меньше.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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