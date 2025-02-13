Маккиннон про гол на 56-й секунде игры: «Никогда не играл за Канаду в матчах лучших против лучших. Было много адреналина и нервов. Было приятно забить пораньше, это меня успокоило»

Нэтан Маккиннон высказался после матча против Швеции.

Сегодня сборная Канады одержала победу в первом матче Турнира четырех наций. Команда обыграла Швецию (4:3 ОТ).

Маккиннон забил гол в большинстве через 56 секунд после начала игры после передач Сидни Кросби и Коннора Макдэвида.

«Я никогда не играл за сборную Канады в матчах лучших против лучших, так что, безусловно, было много адреналина и нервов.

Было приятно забить в ворота пораньше. Это определенно меня успокоило. Коннор и Сид очень хорошо сыграли в этом моменте», – сказал нападающий сборной Канады Нэтан Маккиннон .

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