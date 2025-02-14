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Рантанен подарил Rolex Рословику, чтобы получить его игровой номер. Часы доставил болельщик из Финляндии

Рантанен подарил часы Rolex одноклубнику, чтобы получить его игровой номер.

Ранее финский форвард перешел из «Колорадо» в «Каролину» в результате обмена. Рантанен носил в НХЛ только номер 96, который в новой команде был занят Джеком Рословиком.

Американец согласился передать номер в обмен на часы. Проблема была в том, что модель Rolex Datejust 41 не была доступна в продаже без многолетнего периода ожидания.

На помощь ему пришел соотечественник, который согласился продать эти часы. Рантанен оплатил ему перелет, чтобы тот лично передал посылку.

В знак благодарности игрок подарил ему билеты на предстоящий матч «Каролины», а также расписался на нескольких игровых свитерах.

Фото: соцсети The Hockey News

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Hockey News
logoМикко Рантанен
logoДжек Рословик
игровая форма
logoКаролина
logoНХЛ
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