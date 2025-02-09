Рантанен должен сыграть за Финляндию на Турнире четырех наций. Форвард пропустил прошлый матч «Каролины» из-за травмы
Микко Рантанен должен сыграть за сборную Финляндии на Турнире четырех наций.
Нападающий «Каролины» не принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (7:3) из-за травмы нижней части тела.
Как сообщил журналист Эллиотт Фридман, ожидается, что Микко Рантанен сыграет на Турнире четырех наций.
После обмена из «Колорадо» финский хоккеист набрал 2 (1+1) очка в 6 матчах за «Харрикейнс».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Эллиотта Фридмана
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