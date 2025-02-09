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Рантанен должен сыграть за Финляндию на Турнире четырех наций. Форвард пропустил прошлый матч «Каролины» из-за травмы

Микко Рантанен должен сыграть за сборную Финляндии на Турнире четырех наций.

Нападающий «Каролины» не принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (7:3) из-за травмы нижней части тела.

Как сообщил журналист Эллиотт Фридман, ожидается, что Микко Рантанен сыграет на Турнире четырех наций.

После обмена из «Колорадо» финский хоккеист набрал 2 (1+1) очка в 6 матчах за «Харрикейнс».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Эллиотта Фридмана
logoМикко Рантанен
logoТурнир четырех наций
logoСборная Финляндии по хоккею
logoКаролина
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