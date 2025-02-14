Макдэвид про 3 ассиста Кросби в игре со Швецией: «Не похоже, что он собирается сбавлять обороты. Для всех в сборной Канады увидеть его игру вблизи – настоящее удовольствие»
Коннор Макдэвид поделился впечатлениями от игры с Сидни Кросби.
Сборная Канады одержала победу в первом матче Турнира четырех наций. Команда обыграла Швецию (4:3 ОТ). Сидни Кросби отметился тремя результативными передачами, в том числе на победный гол в овертайме.
«Не похоже, что он собирается сбавлять обороты. Кажется, он сможет делать это еще очень долго. За ним просто приятно наблюдать.
Конечно, обычно следишь за ним со стороны, но увидеть его работу вблизи на этой неделе и в ближайшие пару дней – это настоящее удовольствие для всех в нашей команде», – сказал нападающий «Эдмонтона» и сборной Канады.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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