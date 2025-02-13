Борна Рендулич: «Люблю Россию. Москва – один из величайших городов мира, мне есть с чем сравнивать. Санкт-Петербург – отличный, Магнитогорск тоже хороший»

Борна Рендулич назвал Москву одним из величайших городов мира.

32-летний форвард «Металлурга» также играл в Фонбет чемпионате КХЛ за «Витязь», «Сочи» и СКА.

– Я люблю Россию. У нее очень много общего с Хорватией, Сербией и другими славянскими странами. Сейчас я хорошо понимаю русский язык, мне только нужно научиться говорить свободнее. Так что когда я приезжаю сюда, то чувствую себя как дома.

– Какие города в России вам нравятся?

– Я играл в Подольске, который находится рядом с Москвой. Столица России – один из величайших городов мира. Я бывал во многих странах, так что мне есть с чем сравнивать.

Санкт-Петербург, где я еще жил, отличный город. Мне вообще очень повезло с клубами, за которые я выступал, – мне удалось пожить и в Сочи.

Сейчас я выступаю в Магнитогорске, и это тоже хороший город, – сказал Борна Рендулич .

Рендулич о нахождении в запасе СКА: «Полная хрень, просто не хотели ставить меня в состав, ничего не говорили. Счастлив, что могу снова играть в хоккей»