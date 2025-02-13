Борна Рендулич: «Люблю Россию. Москва – один из величайших городов мира, мне есть с чем сравнивать. Санкт-Петербург – отличный, Магнитогорск тоже хороший»
32-летний форвард «Металлурга» также играл в Фонбет чемпионате КХЛ за «Витязь», «Сочи» и СКА.
– Я люблю Россию. У нее очень много общего с Хорватией, Сербией и другими славянскими странами. Сейчас я хорошо понимаю русский язык, мне только нужно научиться говорить свободнее. Так что когда я приезжаю сюда, то чувствую себя как дома.
– Какие города в России вам нравятся?
– Я играл в Подольске, который находится рядом с Москвой. Столица России – один из величайших городов мира. Я бывал во многих странах, так что мне есть с чем сравнивать.
Санкт-Петербург, где я еще жил, отличный город. Мне вообще очень повезло с клубами, за которые я выступал, – мне удалось пожить и в Сочи.
Сейчас я выступаю в Магнитогорске, и это тоже хороший город, – сказал Борна Рендулич.
Рендулич о нахождении в запасе СКА: «Полная хрень, просто не хотели ставить меня в состав, ничего не говорили. Счастлив, что могу снова играть в хоккей»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий