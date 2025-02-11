Ларионов о 5:1: «Обыграть «Ак Барс» в Казани всегда приятно. «Торпедо» провело один из лучших матчей: быстрое движение, хорошие голы, достойная рабочая этика»
Нижегородский клуб одержал победу со счетом 5:1 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Хорошая игра и победа. Обыграть сильную команду у них в Казани всегда приятно. При этом не хотим обольщаться этой игрой. Надо готовиться к следующему матчу.
– Свечников забил и в этой игре, и в прошлой против «Ак Барса». Сказался эффект встречи с бывшими?
– Не знаю, это парадоксально, что в карьере любого игрока происходит всегда внутренняя дополнительная мотивация, когда он играет с бывшей командой. Кто бы это ни был.
Даже если это игрок четвертого звена, то после перехода он всегда забивает против бывшей команды. У меня так тоже было, когда я играл в «Ванкувере», «Сан‑Хосе» и «Детройте». Мы рады, что он сегодня забил и вселил в команду уверенность.
Мы провели одну из лучших игр в этом сезоне. Коллективную, целостную и правильную. Причем с элементами той игры, которую мы хотим видеть: быстрое движение с шайбой, хорошие голы, хорошая взаимозаменяемость и достойная рабочая этика, – сказал Ларионов.
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