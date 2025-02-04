Зубов утвержден главным тренером «Лады» до конца сезона. С ноября 2024 года специалист был и. о.
Павел Зубов утвержден главным тренером «Лады».
Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2024/25.
С середины ноября 2024 года Зубов находился в статусе исполняющего обязанности главного тренера.
«Лада» занимает десятое место в Западной конференции, набрав 42 очка за 49 матчей. Текущая серия поражений команды составляет шесть игр.
У «Лады» новый гендиректор – Игорь Поваров. Он был финансовым директором футбольных «Крыльев» с 2013 по 2018 год
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Лады»
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