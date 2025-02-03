«Монреаль» проиграл 5 матчей подряд. Сен-Луи посадил Лайне и Дака на скамейку в 3-м периоде игры с «Анахаймом»
«Монреаль» проиграл 5 матчей подряд.
«Канадиенс» уступили «Анахайму» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Главный тренер канадского клуба Мартен Сен-Луи остался недоволен игрой второго звена команды (Алекс Ньюхук, Кирби Дак, Патрик Лайне).
В третьем периоде он посадил на скамейку Лайне (1 смена) и Дака (3 смены). Ньюхук провел 5 смен, в том числе 4 – на подмене в четвертом звене.
«Это не та игра, где они помогали нам на том или другом конце площадки», – сказал Сен-Луи после игры.
В последних 4 играх у Лайне и Дака нет результативных действий при полезности «минус 5» и «минус 4» соответственно.
В 52 матчах в текущем сезоне «Монреаль» набрал 53 очка и отстает от зоны плей-офф на Востоке на 6 очков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем