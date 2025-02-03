«Монреаль» проиграл 5 матчей подряд. Сен-Луи посадил Лайне и Дака на скамейку в 3-м периоде игры с «Анахаймом»

«Монреаль» проиграл 5 матчей подряд.

«Канадиенс» уступили «Анахайму » (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Главный тренер канадского клуба Мартен Сен-Луи остался недоволен игрой второго звена команды (Алекс Ньюхук, Кирби Дак, Патрик Лайне ).

В третьем периоде он посадил на скамейку Лайне (1 смена) и Дака (3 смены). Ньюхук провел 5 смен, в том числе 4 – на подмене в четвертом звене.

«Это не та игра, где они помогали нам на том или другом конце площадки», – сказал Сен-Луи после игры.

В последних 4 играх у Лайне и Дака нет результативных действий при полезности «минус 5» и «минус 4» соответственно.

В 52 матчах в текущем сезоне «Монреаль » набрал 53 очка и отстает от зоны плей-офф на Востоке на 6 очков.