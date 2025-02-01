Кулих с дублем, Друэн с 2+1 и Робертсон с 2+1 – звезды дня в НХЛ

Иржи Кулих, Джонатан Друэн и Джейсон Робертсон – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – форвард «Далласа » Джейсон Робертсон с 3 (2+1) очками в матче с «Ванкувером» (5:3).

Вторая звезда – форвард «Колорадо » Джонатан Друэн с 3 (2+1) очками в матче с «Сент-Луисом» (5:0).

Первая звезда – форвард «Баффало » Иржи Кулих с дублем в ворота «Нэшвилла» (4:3). В активе 20-летнего чешского новичка «Сэйбрс» 7 (4+3) очков в последних 5 играх.