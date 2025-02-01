Кулих с дублем, Друэн с 2+1 и Робертсон с 2+1 – звезды дня в НХЛ
Иржи Кулих, Джонатан Друэн и Джейсон Робертсон – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – форвард «Далласа» Джейсон Робертсон с 3 (2+1) очками в матче с «Ванкувером» (5:3).
Вторая звезда – форвард «Колорадо» Джонатан Друэн с 3 (2+1) очками в матче с «Сент-Луисом» (5:0).
Первая звезда – форвард «Баффало» Иржи Кулих с дублем в ворота «Нэшвилла» (4:3). В активе 20-летнего чешского новичка «Сэйбрс» 7 (4+3) очков в последних 5 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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