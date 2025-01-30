Владимир Плющев: «Авангард» лихорадило – руководство укомплектовало штаб некомпетентными людьми. Опомнились, пригласили квалифицированного тренера, могут удивить в плей-офф»

Владимир Плющев оценил изменения в «Авангарде» после назначения Ги Буше.

Омичи идут на 6-м месте в Восточной конференции, набрав 53 очка за 49 матчей. На момент ухода Сергея Звягина с поста главного тренера команда занимала 9-е место на Востоке.

«Авангард» лихорадило в начале сезона по совершенно объективным причинам: руководство клуба сделало грубейшие ошибки, когда укомплектовало тренерский штаб совершенно некомпетентными людьми.

Лихорадило омичей еще из-за безобразно проведенной селекционной работы. Но в команде вовремя опомнились и кардинально изменили многие вещи.

Вернули тех ребят, от которых отказались на стадии предсезонной подготовки, и пригласили достаточно квалифицированного тренера, который пытается исправить сложившуюся ситуацию.

Но неровности по сезону у Омска возникают от того, что много времени было упущено в предсезонный период. Потому что такие грубые ошибки не проходят бесследно.

Однако думаю, что ребята вместе со своими новыми наставниками поймали определенную игру, в целом команда уже решила вопрос с попаданием в восьмерку.

Сейчас «Авангарду » просто нужно сделать выводы из тех неудач, которые были в последнее время, и двигаться дальше, чтобы к плей-офф наладить более стабильную игру.

На мой взгляд, «Авангард» может удивить в плей-офф в этом сезоне», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.