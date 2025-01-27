Тамбиев об «Адмирале»: «Плей-офф – это мотивация, высокая цель для любой команды. В КХЛ туда случайно не попадешь. Мы отталкиваемся от нашей игры»

Леонид Тамбиев поделился мыслями о возможном выходе «Адмирала» в плей-офф.

На данный момент клуб находится на 7-м месте в таблице Востока.

«Мы отталкиваемся от игры нашей. Будет игра – будут очки. Качество, содержание, я на это обращаю внимание. Плей-офф – это мотивация, высокая цель для любой команды.

Будет игра – будет плей-офф, все очень просто. В КХЛ в плей-офф случайно не попадешь. Если у команды поставлена игра, есть дисциплина, то можно рассчитывать на успех», – сказал главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев .