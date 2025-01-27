Тамбиев об «Адмирале»: «Плей-офф – это мотивация, высокая цель для любой команды. В КХЛ туда случайно не попадешь. Мы отталкиваемся от нашей игры»
Леонид Тамбиев поделился мыслями о возможном выходе «Адмирала» в плей-офф.
На данный момент клуб находится на 7-м месте в таблице Востока.
«Мы отталкиваемся от игры нашей. Будет игра – будут очки. Качество, содержание, я на это обращаю внимание. Плей-офф – это мотивация, высокая цель для любой команды.
Будет игра – будет плей-офф, все очень просто. В КХЛ в плей-офф случайно не попадешь. Если у команды поставлена игра, есть дисциплина, то можно рассчитывать на успех», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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