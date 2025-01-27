Шестиматчевая домашняя серия «Адмирала» уже совсем скоро. Приходите поддержать команду на арене!

Команда Леонида Тамбиева проведет серию из шести домашних матчей.

«Моряки» сыграют 2 февраля, в 17:00 по местному времени, с «Сибирью». 4 февраля, в 19:30 по местному времени, команда сыграет против «Барыса». 6 февраля, в 19:30 по местному времени, пройдет встреча против «Амура».

11 февраля, в 19:30 по местному времени, «Адмирал» встретится с «Авангардом». 13 февраля, в 19:30 по местному времени, клуб сыграет против «Автомобилиста». 15 февраля, в 17:00 по местному времени, пройдет заключительная игра домашней серии против «Трактора».

Все игры пройдут на «Фетисов Арене».

Билеты на матчи можно приобрести по ссылке .