Шестиматчевая домашняя серия «Адмирала» уже совсем скоро. Приходите поддержать команду на арене!
Команда Леонида Тамбиева проведет серию из шести домашних матчей.
«Моряки» сыграют 2 февраля, в 17:00 по местному времени, с «Сибирью». 4 февраля, в 19:30 по местному времени, команда сыграет против «Барыса». 6 февраля, в 19:30 по местному времени, пройдет встреча против «Амура».
11 февраля, в 19:30 по местному времени, «Адмирал» встретится с «Авангардом». 13 февраля, в 19:30 по местному времени, клуб сыграет против «Автомобилиста». 15 февраля, в 17:00 по местному времени, пройдет заключительная игра домашней серии против «Трактора».
Все игры пройдут на «Фетисов Арене».
Билеты на матчи можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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