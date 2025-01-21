Ляпкин о Суперсерии-1972: «Канадцы заразили нас грязной игрой – это перешло в советский хоккей. Обменивали наши клюшки на их – можно было не бояться, что они сломаются после первого щелчка»

Юрий Ляпкин рассказал, как повлияла Суперсерия-1972 на советский хоккей.

Сегодня олимпийскому чемпиону 1976 года и экс-защитнику «Спартака» и «Химика» исполнилось 80 лет.

– Когда вы играли против канадцев в Суперсерии 1972 года, своими щелчками они вас не заразили?

– Единственное, чем они тогда нас заразили, это грязной игрой. Как ни странно, вот это перешло в наш хоккей. А потом мы обменивали очень много наших клюшек на их – те были более жесткими, и можно было щелкать, не боясь, что такая клюшка сломается после первого броска.

– В восьмом и заключительном матче Суперсерии, когда Пол Хендерсон забил победную шайбу, Васильев говорил, что услышал ваш оклик, смутился, что позволило потом канадцам перехватить шайбу и забить Хендерсону. Было ли такое?

– Я помню, когда он второй раз стал принимать шайбу, я дернулся к нему. А у него шайба с клюшки сошла, отскочила в другую сторону. Сначала был бросок, потом Хендерсон добивал.

Если посмотреть тот момент, у Валерия Ивановича шайба была на крюке, он ее запустил в сторону. Я впервые видел, чтобы он так отбрасывался. Шайбу перехватили и опять к нам ее отправили.

У него шайба два раза была на клюшке, и оба раза он распорядился ей совсем неправильно, – сказал Юрий Ляпкин .