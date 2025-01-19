«Локомотив» победил в 6-й раз подряд – 3:0 с «Барысом». У казахстанцев 19 поражений в 20 последних матчах
«Локомотив» продлил победную серию до шести матчей.
В игре Фонбет чемпионата КХЛ ярославцы в гостях оказались сильнее «Барыса» со счетом 3:0. Две шайбы в составе «Локомотива» забросил Александр Радулов.
Эта победа стала для команды Игоря Никитина шестой подряд. Клуб занимает первое место в Западной конференции и в сводной таблице лиги, набрав 78 очков в 48 матчах.
Казахстанский клуб потерпел 19 поражений в 20 играх и продлил текущую серию проигрышей до 11 встреч. Астанинцы идут последними в КХЛ, имея 25 баллов после 48 игр.
Следующий матч «Локомотив» проведет 21 января против СКА в гостях, «Барыс» 23 января дома встретится с «Адмиралом».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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