«Локомотив» победил в 6-й раз подряд – 3:0 с «Барысом». У казахстанцев 19 поражений в 20 последних матчах

«Локомотив» продлил победную серию до шести матчей.

В игре Фонбет чемпионата КХЛ ярославцы в гостях оказались сильнее «Барыса» со счетом 3:0. Две шайбы в составе «Локомотива » забросил Александр Радулов .

Эта победа стала для команды Игоря Никитина шестой подряд. Клуб занимает первое место в Западной конференции и в сводной таблице лиги, набрав 78 очков в 48 матчах.

Казахстанский клуб потерпел 19 поражений в 20 играх и продлил текущую серию проигрышей до 11 встреч. Астанинцы идут последними в КХЛ, имея 25 баллов после 48 игр.

Следующий матч «Локомотив» проведет 21 января против СКА в гостях, «Барыс » 23 января дома встретится с «Адмиралом».

Сын Кошечкина дебютировал в КХЛ за «Локомотив» в матче с «Барысом». Ранее 20-летний голкипер играл только в МХЛ