Директор спортивной школы в Луганске: «Нужны новые катки. На востоке города родители практически не знают о возможности заниматься хоккеем и фигурным катанием»

Развитие зимних видов спорта в Луганске затрудняет недостаток катков.

Об этом сообщил директор луганской комплексной детско-юношеской спортивной школы № 2 Сергей Баранцев.

«На востоке города практически родители не знают о возможности заниматься хоккеем и фигурным катанием. Безусловно, нужны новые катки», – заявил Баранцев.

Он добавил, что обычные уличные катки нецелесообразны, так как зимой недостаточно низкие температуры для их функционирования. По его мнению, модульные катки с холодильным оборудованием могут стать отличным решением для развития хоккея и фигурного катания в будущем.

«К примеру, в Саранске, где население 300-400 тысяч, там три государственных ледовых катка, на которых занимаются детско-юношеские спортивные школы, поэтому для Луганска один (каток) – это очень мало», – считает директор спортивной школы.