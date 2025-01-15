Заварухин о 3:2 со «Спартаком»: «Тяжелый матч: много стыков, борьбы. Здорово, что первое звено решило исход игры»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги игры со «Спартаком».

Клуб из Екатеринбурга выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

«Планировали начать активно, где-то сыграть в прессинг, в первом периоде где-то это получалось. Тяжелый матч был, много стыков, много борьбы, обе команды нацелены были на борьбу.

Во втором периоде много проиграли вбрасываний, соперник владел инициативой, в третьем периоде попросили ребят не играть по счету, играть в атаку, но соперник больше владел шайбой.

Здорово, что первое звено решило исход матча, Женька Аликин провел хороший матч, рад за него. Меркли забил гол, довольно долго не забивал, полезно сыграл. Шашков много времени пропустил, тяжело входит в сезон. Он один из лидеров по силовым приемам, хочется, чтобы было получше в атаке. Он может полезть на ворота, забить черновые голы, неплохо играет в меньшинстве.

С Меркли мы работали, показывали видео, он играет во второй бригаде большинства. Возможно, партнеров нужно подобрать, и перед домашней серией говорил [с ним], попросил сыграть, как умеет», – сказал Заварухин .