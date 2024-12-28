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  • Заварухин об 1:2 с «Металлургом»: «Автомобилист» действовал пассивно 5 на 6 в концовке, соперник наказал. Их вратарь переиграл наших нападающих в серии буллитов»
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Заварухин об 1:2 с «Металлургом»: «Автомобилист» действовал пассивно 5 на 6 в концовке, соперник наказал. Их вратарь переиграл наших нападающих в серии буллитов»

Николай Заварухин подвел итоги игры с «Металлургом».

«Автомобилист» проиграл магнитогорскому клубу (1:2 Б) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Хорошая игра, хорошие скорости, очень мобильный соперник против нас был сегодня. Парни справлялись с атакой соперника. Больше на контратаках имели моменты. Сегодня здорово сыграли оба вратаря, держали команды в игре.

21 блокированный бросок, парни старались, в принципе, у соперников не было таких явных шансов. В концовке сыграли пассивно 5 на 6, и соперник наказал нас за это. То, что касается буллитов, возможно, больше надо уделить этому внимание.

Ну и, конечно, вратарь сыграл здорово, переиграл наших нападающих, уделим этому внимание на тренировках еще. Идем дальше.

Понравился матч, заряд команды, «живая» лавка. Немножко неприятный такой момент в концовке, при игре 5 на 6 - отработаем на тренировке момент этот.

– Как оцените связку Шаров – Денежкин – Меркли?

– Они создавали много моментов. У Меркли были моменты, у Денежкина в первом периоде было два момента. Посмотрим дальше. Мы Саню Шарова взяли – будем пробовать его и в центре, и с краю.

– Как оцените игру Александра Шарова?

– Посмотрим видео, в принципе, он создавал моменты, для партнеров очень многое сделал – у Денежкина, у Меркли были хорошие моменты, – заявил главный тренер «Автомобилиста».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Автомобилиста»
logoМеталлург Мг
logoНиколай Заварухин
logoИлья Набоков
logoАвтомобилист
logoКХЛ
logoМаксим Денежкин
logoНик Меркли
logoАлександр Шаров
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