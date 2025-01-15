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  • «Питтсбург» проиграл 3-й матч подряд – 2:4 от «Сиэтла». Малкин сделал передачу, команда Салливана идет 14-й на Востоке
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«Питтсбург» проиграл 3-й матч подряд – 2:4 от «Сиэтла». Малкин сделал передачу, команда Салливана идет 14-й на Востоке

«Питтсбург» проиграл третий матч подряд в НХЛ.

Команда тренера Майка Салливана уступила «Сиэтлу» (2:4) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

В прошлых двух встречах клуб из Пенсильвании проиграл «Оттаве» (0:5) и «Тампе» (2:5).

Нападающий «Пингвинс» Евгений Малкин принял участие в матче против «Сиэтла», вернувшись на лед после пропуска пяти игр из-за повреждения. Россиянин сделал результативную передачу при полезности минус, одном броске по воротам и игровом времени 18:00 (0:59 – в большинстве).

«Питтсбург» имеет в активе 44 очка в 46 матчах и находится на 14-м месте в таблице Восточной конференции.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoЕвгений Малкин
logoНХЛ
logoМайк Салливан
logoПиттсбург
logoСиэтл
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